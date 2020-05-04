Эксперты в Японии поддержали план продления режима ЧС до конца мая

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Правительство Гонконга решило бесплатно раздавать жителям района медицинские многоразовые маски для защиты от коронавирусной инфекции.

Мы исходим из того, чтобы у каждого была надёжная многоразовая маска. Подготовительные работы вступили в завершающую стадию, — привели сообщение представителя Департамента инноваций и технологий Гонконга в ТАСС. Отмечается, что...