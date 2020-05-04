Эксперты в Японии поддержали план продления режима ЧС до конца мая

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что эксперты консультативного комитета правительства страны одобрили план продления режима чрезвычайной ситуации до 31 мая 2020 года.
Консультативный комитет поддержал план продлить режим ЧС на всей территории страны до 31 мая, — привели слова министра в ТАСС.
Премьер Японии Синдзо Абэ выступил с предложением продлить до конца мая режим чрезвычайной ситуации в стране. Вопрос о продлении режима ЧС стал главным на заседании консультативного комитета правительства, писал NEWS.ru ранее.