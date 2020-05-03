Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая

Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
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В Японии за последние сутки количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось на 31 — до 530. Это стало новым антирекордом. Предыдущий пик смертности в Японии был зафиксирован 23 апреля — тогда в стране скончались 29 человек, из них 15 умерли в Токио.
Ранее NEWS.ru, что жительница префектуры Канагава на востоке Японии повторно заразилась коронавирусной инфекцией. После первого положительного теста на коронавирус женщина провела две недели на карантине, а затем сделала новый тест, который вновь показал положительный результат.
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