Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая

https://static.news.ru/photo/db769b56-8d24-11ea-9ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.

Как передаёт ТАСС, этот вопрос будет главным на предстоящем заседании консультативного комитета правительства.

В Японии за последние сутки количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось на 31 — до 530. Это стало новым антирекордом. Предыдущий пик смертности в Японии был зафиксирован 23 апреля — тогда в стране скончались 29 человек, из них 15 умерли в Токио.

Ранее NEWS.ru, что жительница префектуры Канагава на востоке Японии повторно заразилась коронавирусной инфекцией. После первого положительного теста на коронавирус женщина провела две недели на карантине, а затем сделала новый тест, который вновь показал положительный результат.