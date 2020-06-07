Боксёр Мэнни Пакьяо намерен баллотироваться на пост президента Филиппин

https://static.news.ru/photo/1287a12a-a95a-11ea-a362-fa163e074e61_660.jpg Мэнни Пакьяо Фото: Manny Pacquiao/facebook.com

Чемпион мира по боксу по версии WBA Мэнни Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин в 2022 году.

Об этом сообщил промоутер Боб Арум. По его словам, о своём намерении 41-летний боксёр рассказал ему по телефону, передаёт The Sun.

Первый президент, которого, как я думаю, мы получим в качестве бойца — это Пакьяо. Я разговаривал с ним по телефону, и он сказал мне: «Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году», — рассказал Арум.

Последний свой на сегодняшний день бой Мэнни Пакьяо провёл в июле 2019 года. С 2010 года он является конгрессменом от Либеральной партии Филиппин. В 2016 году одержал победу на выборах в сенат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, являющийся чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе, запустил собственную криптовалюту.