Боксёр Мэнни Пакьяо намерен баллотироваться на пост президента Филиппин

Чемпион мира по боксу по версии WBA Мэнни Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин в 2022 году.
Об этом сообщил промоутер Боб Арум. По его словам, о своём намерении 41-летний боксёр рассказал ему по телефону,
Первый президент, которого, как я думаю, мы получим в качестве бойца — это Пакьяо. Я разговаривал с ним по телефону, и он сказал мне: «Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году», — рассказал Арум.
Последний свой на сегодняшний день бой Мэнни Пакьяо провёл в июле 2019 года. С 2010 года он является конгрессменом от Либеральной партии Филиппин. В 2016 году одержал победу на выборах в сенат.
Ранее NEWS.ru писал о том, что филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, являющийся чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе, запустил собственную криптовалюту.
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