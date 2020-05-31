Сегодня исполняется 65 лет Владимиру Кузьмину. Как музыкант, гитарист, автор песен, вокалист - он полюбился миллионам россиян, став одним из наиболее ярких артистов сцены в середине 80-х годов XX-го века. Имея уже широкую известность, музыкант приобрёл большую популярность, сотрудничая с Аллой Пугачёвой. Тогда же о нём узнали и за границей, в феврале 1987 года Пугачёва и Кузьмин выступили на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо. Начались гастроли в Швеции, Финляндии, Дании, ФРГ, Швейцарии и других странах. В 1990—1992 годах Кузьмин вместе с группой «Динамик» уехали в Калифорнию (США), где выступали в ночных клубах и записали два англоязычных альбома: «Dirty Sounds» и «Crazy about Rock-n-Roll».
В конце 1992 года музыкант возвращается в Москву, где продолжает карьеру как лидер собственного коллектива с обновлённым составом (прежние участники группы остались в Америке). Указом президента России Д.А. Медведева от 7 января 2011 года Владимир Кузьмин удостоен звания народного артиста России.
Valery Lukyanov/Global Look Press
Evguenii Matveev/Global Look Press
Evguenii Matveev/Global Look Press
Svetlana Mal'tseva/Global Look Press
Olga Loskutova/Global Look Press
Evguenii Matveev/Global Look Press
Alexander Keltik/Global Look Press
Evguenii Matveev/Global Look Press
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен