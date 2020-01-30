https://static.news.ru/photo/dc9f5de2-4369-11ea-92c9-fa163e074e61_660.jpg Аристарх Лентулов «Деревня» Фото: Global Look Press

В Подземном музее парка «Зарядье» в Москве пройдёт экспозиция одного из родоначальников «Русского авангарда» Аристарха Лентулова.

В пресс-службе парка рассказали, что выставка будет открыта для посетителей с 5 по 16 февраля, передаёт ТАСС.

В экспозицию, представленную в «Зарядье», вошли работы художника, созданные в период его активной деятельности в объединении. Посетители увидят картины «Грек. Эскиз фрески» (1910), «Портрет М. П. Лентуловой в синем платье» (1913) и «Портрет М. П. Лентуловой на фоне берёзы» (1914-1915), — говорится в сообщении.

Выставка будет дополнена архивными материалами, рассказывающими о жизни мастера и о том, на какие периоды делился его творческий путь. Кроме того, посетители смогут посмотреть пейзажи правнука авангардиста, Фёдора Лентулова.

Как писал NEWS.ru ранее, Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве 28 января открылась выставка работ испанского художника Сальвадора Дали.