https://static.news.ru/photo/3583b2dc-4e69-11ea-9d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamkelly/twitter.com

Жители британского города Бристоль нашли на стене одного из зданий города новый рисунок анонимного художника Бэнкси. Предположительно, работа приурочена к празднованию Дня всех влюблённых.

На рисунке изображён ребёнок, внешне напоминающий купидона, который стреляет в стену валентинками. След от удара напоминает кляксу.

Автор снимка рассказал, что шёл примерно в 6 утра со своей девушкой в тренажёрный зал и увидел у здания людей на строительных лесах. По дороге назад после них остался только рисунок.

Как писал NEWS.ru, Бэнкси украсил рождественским вертепом под названием «Шрам Вифлеема» собственный вифлеемский отель. На фоне серой стены изображена сцена рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом, только вместо Вифлеемской звезды над святым семейством зияет огромное отверстие, как от артиллерийского снаряда.