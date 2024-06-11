В Малави начались поиски пропавшего самолета с вице-президентом страны Malawi24: президент Малави инициировал поиски самолета с вице-президентом страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Малави Лазарус Чаквера объявил о начале поисково-спасательной операции из-за пропавшего с радаров самолета с вице-президентом страны Саулосом Чилимой на борту, передает портал Malawi24. По информации журналистов, глава африканского государства отменил зарубежный визит в связи с возникшей ситуацией.

Президент Чаквера <...> отменил свой запланированный отъезд на Багамы и приказал всем региональным и национальным агентствам провести немедленную поисково-спасательную операцию для определения местонахождения самолета, — отметили представители СМИ.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров. На борту находились еще девять человек. Самолет вылетел из Лилонгве, следовало из текста публикации. По информации канала, связь пропала после вылета воздушного судна из столицы восточноафриканского государства. Чилима занимает свой пост с 31 мая 2014 года.

В конце мая в Иране простились с погибшими в авиакатастрофе президентом республики Ибрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. В церемонии участвовали несколько тысяч человек. Прощание прошло в городе Тебриз на северо-западе страны. После этого гробы отправили в Тегеран, где в столичной мечети состоялась всеобщая поминальная молитва.