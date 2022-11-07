Россотрудничество откроет новые центры в Африке

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россотрудничество откроет новые центры в Анголе и второй в Мали, расширяя свое присутствие в Африке. Русские дома в 2022 году были открыты в Судане, Мали, Египте, Алжире, пишут «Известия».

В планах на перспективу, согласованных с МИД России, предусматривается учреждение РЦНК в Анголе. При этом вернулись к вопросу создания условий для учреждения российского центра в Бамако, — сообщили издания в пресс-службе Россотрудничества.

Что касается Мали, работа над соглашением велась и ранее, но была приостановлена из-за затяжной нестабильной внутриполитической обстановки. На данный момент проекты межправительственных соглашений с Анголой и Мали находятся на стороне партнеров.

Русские дома действуют более чем в 80 странах мира. Для расширения присутствия Россотрудничество разработало новый формат открытия таких пространств. Российские центры открываются на основе межправительственных соглашений, но сейчас агентство пробует использовать более гибкий формат, с помощью зарубежных партнеров. именно так в Африке начали работу негосударственные Русские дома, которые на сегодня есть в Египте, Мали, Судане и Алжире.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поможет африканским государствам в связи с ситуацией с зерновой сделкой. Москва находится в постоянном контакте с руководством стран Африки после приостановки реализации соглашения.