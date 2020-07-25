Ослы стали причиной падения самолёта в Сомали

Самолёт кенийской авиакомпании Bluebird Aviation потерпел крушение в Сомали. Он перевозил гуманитарную помощь по заказу ООН. Причиной падения стали испуганные ослы.
Животные побежали в сторону взлётно-посадочной полосы после того, как испугались звуков приближающегося борта. Пилоты увидели их и были вынуждены изменить курс. В результате манёвра судно врезалось в дюны. Однако никто из членов экипажа не пострадал. Всего на борту самолёта находились три человека.
По данным очевидцев, самолёт совершил жёсткую посадку. Экипаж выбрался из него. После этого борт развалился и загорелся.
Воздушное судно должно было доставить продовольствие для Миссии Африканского союза в Сомали. Инцидент произошёл 15 июля, сообщает Daily Nation.
Ранее NEWS.ru информировал о другом ЧП. Так, легкомоторный частный самолёт Як-12А совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое Море на озере Байкал. Причиной ЧП стал отказ одного из двигателей.
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