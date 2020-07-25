Ослы стали причиной падения самолёта в Сомали

https://static.news.ru/photo/2aa0c0ec-cdd7-11ea-a79e-fa163e074e61_660.jpg Фото: gavin2806/twitter.com

Самолёт кенийской авиакомпании Bluebird Aviation потерпел крушение в Сомали. Он перевозил гуманитарную помощь по заказу ООН. Причиной падения стали испуганные ослы.

Животные побежали в сторону взлётно-посадочной полосы после того, как испугались звуков приближающегося борта. Пилоты увидели их и были вынуждены изменить курс. В результате манёвра судно врезалось в дюны. Однако никто из членов экипажа не пострадал. Всего на борту самолёта находились три человека.

По данным очевидцев, самолёт совершил жёсткую посадку. Экипаж выбрался из него. После этого борт развалился и загорелся.

Воздушное судно должно было доставить продовольствие для Миссии Африканского союза в Сомали. Инцидент произошёл 15 июля, сообщает Daily Nation.

Ранее NEWS.ru информировал о другом ЧП. Так, легкомоторный частный самолёт Як-12А совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое Море на озере Байкал. Причиной ЧП стал отказ одного из двигателей.