Минздрав ЮАР: «омикрон» заразнее, но уровень госпитализации при нём ниже

Снижение уровня госпитализированных больных коронавирусом в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где распространился «омикрон»-штамм, зафиксировали в последние дни в Министерство здравоохранения страны, сообщает Bloomberg.

Так, руководитель местного Минздрава Джо Фаахла рассказал , что по итогам 14 дней, которые длится четвёртая волна COVID-19, в стране госпитализированы были только 1,7% инфицированных. Для сравнения он привёл сведения об этом показателе во время третьей волны — тогда в ЮАР доминировал «дельта»-штамм, и в итоге госпитализация через две недели с момента начала волны требовалась 19% заражённых.

В соответствии с предварительными данными медиков ЮАР, «омикрон»-штамм переносится значительно легче, чем вариант «дельта», однако скорость его распространения значительно выше. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что во вторую неделю новой волны в стране уже фиксируется более 20 тысяч заражений ежедневно, а при «дельта»-штамме этот показатель не превышал 4,4 тысячи.

Новый штамм выявили в ЮАР 11 ноября под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Джо Фаахла заявил, что новый вид коронавируса легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, но, по некоторым сведениям, может обходить иммунитет переболевших остальными штаммами.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что новый штамм имеет высокую способность к распространению и уже присутствует в популяции в большинстве стран мира. В России пока его присутствие минимально.

Гонконгские учёные сообщили, что новый штамм коронавируса «омикрон» оказался в 70 раз заразнее, чем «дельта»-штамм и первоначальный вирус SARS-CoV-2. Он быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека. В то же время при «омикроне» инфекция в лёгких значительно ниже, чем при заражении SARS-CoV-2. Это свидетельствует о более лёгком течении болезни.