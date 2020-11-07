Экс-кандидат в президенты Танзании укрывается в резиденции немецкого посла

https://static.news.ru/photo/d9754b64-20e4-11eb-8662-fa163e074e61_660.jpg Тунди Лису Фото: tundulissutz/instagram.com

Танзанийский политик, экс-кандидат в президенты страны и лидер оппозиции Тунди Лису укрывается в резиденции немецкого посла в городе Дар-эс-Салам. Об этом сообщает Bloomberg.

Лису был вынужден искать убежища, так как, по его словам, его жизни угрожает опасность. Он сообщил, что его хотят убить.

Я остаюсь в резиденции посла Германии с понедельника в связи с угрозами моей жизни. Мне ясно, что меня хотят убить. В сложившейся ситуации я просто хочу безопасно покинуть страну, — заявил оппозиционер.

Он пояснил, что ему пригрозили расправой «раз и навсегда». Стоит отметить, что осенью 2017 года он уже пережил покушение — ему пришлось перенести 20 операций из-за серьёзного огнестрельного ранения.

Тунди Лису был кандидатом от оппозиции на президентских выборах, которые прошли в Танзании 28 октября. Победу на них одержал действующий глава государства Джон Магуфули, которого поддержали 84,4% избирателей. Лису набрал 13% голосов. Но он не согласился с результатом выборов и призвал оппозиционную Партию за демократию к протестам.

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