Авиабаза Аль-Ватия перешла под контроль правительственных сил Ливии

https://static.news.ru/photo/6229463a-98e2-11ea-b739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ключевая авиабаза Аль-Ватия, расположенная в районе Сирта, перешла под контроль признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил командующий западным флангом сил ПНС Усама Джувейли.

С августа 2014 года база находилась под контролем военных маршала Халифы Хафтара, руководящего Ливийской национальной армией (ЛНА). Её использовали для ударов по расположенной в 130 километрах столице страны Триполи. Операция по освобождению авиабазы была начата 5 мая, уточняет Anadolu Agency.

Ранее независимые наблюдатели сообщили, что в Ливии находятся от 800 до 1200 наёмников частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В представленном Комитету по санкциям по Ливии Совета Безопасности ООН докладе сказано, что российский подрядчик направил в африканскую страну наёмников для выполнения специальных военных задач, писал NEWS.ru.