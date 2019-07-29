Главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве.
По его словам, летом следует одеваться так, чтобы можно было утеплиться при неожиданном похолодании.
Носите с собой ветровки, лёгкие свитера, палантины. Если знаете, что возможен дождь, лучше обуть непромокаемую обувь, — цитирует его РИА Новости.
Тяжельников отметил, что заболеть летом можно даже в тёплую погоду, поэтому он рекомендует пить больше воды. При этом надо быть осторожными с холодными напитками, которые в жару могут стать причиной ангины, советует медик.
Врач также рекомендует есть больше сезонных ягод, фруктов и овощей, которые являются альтернативой фармацевтическим витаминным комплексам. По его словам, полезны закаливания, а также продолжительные прогулки и физические упражнения на свежем воздухе.