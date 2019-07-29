https://static.news.ru/photo/186a9ac0-b1b7-11e9-886f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве.

По его словам, летом следует одеваться так, чтобы можно было утеплиться при неожиданном похолодании.

Носите с собой ветровки, лёгкие свитера, палантины. Если знаете, что возможен дождь, лучше обуть непромокаемую обувь, — цитирует его РИА Новости .

Тяжельников отметил, что заболеть летом можно даже в тёплую погоду, поэтому он рекомендует пить больше воды. При этом надо быть осторожными с холодными напитками, которые в жару могут стать причиной ангины, советует медик.

Врач также рекомендует есть больше сезонных ягод, фруктов и овощей, которые являются альтернативой фармацевтическим витаминным комплексам. По его словам, полезны закаливания, а также продолжительные прогулки и физические упражнения на свежем воздухе.

Ранее синоптики предупреждали, что самыми холодными днями могут стать последние два июльских дня — температура может опуститься до 14-15 градусов, сообщал News.ru.