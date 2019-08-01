https://static.news.ru/photo/9864b834-b453-11e9-aca7-fa163e074e61_660.jpg Святослав Вакарчук Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия «Голос» откажется поддерживать в Верховной раде законопроекты, способные усилить влияние РФ на Украине, рассказал лидер фракции и солист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Мы никогда не проголосуем — как я, так и моя политическая сила — за изменение статуса государственного языка или за какое-то предательство украинских интересов, — цитирует музыканта портал argumenti.ru .

Певец также предлагает принять закон, регламентирующий отношения между Киевом и Москвой во всех сферах. По его словам, Незалежная страдает от политики двойных стандартов и отсутствия моральной ответственности граждан.

Ранее News.ru сообщал, что Вакарчука избрали главой «Голоса». Отмечается, что экс-председатель политической силы Юлия Клименко займётся работой над решением экономических проблем партии.