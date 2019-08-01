Партия «Голос» откажется поддерживать в Верховной раде законопроекты, способные усилить влияние РФ на Украине, рассказаллидер фракции и солист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Мы никогда не проголосуем — как я, так и моя политическая сила — за изменение статуса государственного языка или за какое-то предательство украинских интересов, — цитирует музыканта портал argumenti.ru.
Певец также предлагает принять закон, регламентирующий отношения между Киевом и Москвой во всех сферах. По его словам, Незалежная страдает от политики двойных стандартов и отсутствия моральной ответственности граждан.
Ранее News.ru сообщал, что Вакарчука избрали главой «Голоса». Отмечается, что экс-председатель политической силы Юлия Клименко займётся работой над решением экономических проблем партии.