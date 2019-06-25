Демонстрации в Чехии против премьер-министра страны Андрея Бабиша, начавшиеся ещё в апреле, не утихают. Напротив, последняя акция протеста собрала рекордное количество людей — порядка 300 тысяч, став крупнейшим народным выступлением после «бархатной революции» 1989 года. Только вот в отличие от событий прошлого века нынешние манифестации, очевидно, вряд ли увенчаются успехом противников власти.

Формальным поводом для протестов в конце апреля стала отставка министра юстиции и подозрительно быстрое назначение на его пост Марии Бенешовой, давней соратницы Бабиша. Перемены в ведомстве произошли на фоне окончания резонансного расследования о незаконном использовании премьером субсидий от Евросоюза. По версии полиции, глава правительства действительно перевёл на счёт одной из своих компаний миллионы евро, полученные от Брюсселя. Назначение близкой Бабишу Бенешовой противники премьера в этой связи сочли попыткой надавить на правоохранительные органы и избежать суда.

Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

С атак на судебную систему начался распад демократии в Венгрии и Польше. Мы не хотим такого же сценария здесь. Мы не хотим, чтобы премьер-министр избежал справедливого судебного разбирательства, — заявили тогда представители движения Million Moments for Democracy, призвав к демонстрациям 29 апреля.

Ситуацию усугубил и опубликованный в чешских СМИ проект аудиторского отчёта Еврокомиссии. Согласно документу, несколько компаний, связанных с Бабишем, действительно незаконно получили евросоюзовские субсидии, и Брюссель в перспективе может потребовать от Праги вернуть в общей сложности €17,5 млн. 29 апреля на улицы чешской столицы вышли несколько тысяч человек, но на власти это не повлияло, что, очевидно, разозлило и мобилизовало недовольных граждан. Спустя неделю, 5 июня, число демонстрантов в Праге достигло уже 120 тысяч. На сей раз запрос был сформирован чётко и бескомпромиссно — премьер должен покинуть пост.

Wow. Drone footage of Protests today in #Prague Demanding Resignation of PM Babis over fraud.



Biggest rally in Czech Rep. since communist era. HT @GEsfandiari pic.twitter.com/IQ7Kf4yXLR — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 23 июня 2019 г.

Мы за революцию. Пришло время положить конец бабишизму, потребовать отставки Бабиша. С нас довольно, — заявил глава чешского отделения Transparency International Давид Ондрачка.

Бабиш, впрочем, продолжил отрицать все обвинения в свой адрес и ни на какие уступки не пошёл, а организаторы протестов назначили на 23 июня новую акцию, которая пока стала наиболее масштабной. Требования прежние — отставка премьера и последующее судебное разбирательство. Очевидно, протестные выступления продолжатся, но стоит ли ожидать от них немедленных результатов?

Главная проблема противников Бабиша в том, что позиции премьер-министра, несмотря на результаты расследования чешской полиции и отчёт Еврокомиссии, на самом деле весьма крепки. Возглавляемая им партия «Акция недовольных граждан» (ANO) пользуется поддержкой 25% населения Чехии, что делает её крупнейшей в стране. На стороне премьер-министра и президент Милош Земан, за которого, в свою очередь, готовы отдать голоса больше половины чехов.

Андрей Бабиш Ondrej Deml/Global Look Press

Ожидается, что 26 июня нижняя палата чешского парламента рассмотрит инициативу оппозиционных партий о вотуме недоверия правительству Бабиша. К подобной мере оппоненты премьера прибегали ещё в ноябре прошлого года, когда впервые прозвучали обвинения в незаконном использовании субсидий ЕС, но успехом та попытка не увенчалась. Главу правительства поддерживают не только однопартийцы, но и входящая в правящую коалицию Чешская социал-демократическая партия: для неё союз с ANO — единственный способ удержаться у власти.

Объективную безальтернативность Бабиша, фактически зачистившего политическое поле, в данный момент признают и лидеры нынешнего протестного движения.

Многие люди не видят других вариантов, — цитирует Euronews Бенджамина Ролла, одного из организаторов манифестации в Праге. — Они рассуждают так: «Да, он [Бабиш] не столь хорош, но мы не видим никого лучше». Я надеюсь, эта демонстрация и наши протесты смогут создать среду, в которой вырастет что-то новое. Новые лидеры, новое политическое движение.

Что касается возможного влияния внешних игроков (которое сыграло важнейшую роль, например, в недавних событиях в Молдавии), то оно в случае с Чехией маловероятно. С Евросоюзом и у Бабиша, и у Земана отношения весьма напряжённые, и прислушиваться к Брюсселю Прага точно не станет (чешский премьер, комментируя отчёт ЕК, уже заявил, что никакие деньги возвращать не намерен). Москве же присутствие пророссийских лидеров в одной из стран ЕС и НАТО, конечно, на руку. В этих условиях протесты против Бабиша могут быть массовыми и впечатляющими, но вряд ли эффективными в краткосрочной перспективе.