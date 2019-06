Формальным поводом для протестов в конце апреля стала отставка министра юстиции и подозрительно быстрое назначение на его пост Марии Бенешовой, давней соратницы Бабиша. Перемены в ведомстве произошли на фоне окончания резонансного расследования о незаконном использовании премьером субсидий от Евросоюза. По версии полиции, глава правительства действительно перевёл на счёт одной из своих компаний миллионы евро, полученные от Брюсселя. Назначение близкой Бабишу Бенешовой противники премьера в этой связи сочли попыткой надавить на правоохранительные органы и избежать суда.

Ситуацию усугубил и опубликованный в чешских СМИ проект аудиторского отчёта Еврокомиссии. Согласно документу, несколько компаний, связанных с Бабишем, действительно незаконно получили евросоюзовские субсидии, и Брюссель в перспективе может потребовать от Праги вернуть в общей сложности €17,5 млн. 29 апреля на улицы чешской столицы вышли несколько тысяч человек, но на власти это не повлияло, что, очевидно, разозлило и мобилизовало недовольных граждан. Спустя неделю, 5 июня, число демонстрантов в Праге достигло уже 120 тысяч. На сей раз запрос был сформирован чётко и бескомпромиссно — премьер должен покинуть пост.