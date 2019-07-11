Экс-чемпион мира по двум версиям, один из лучших российских боксёров-профессионалов последних лет Денис Лебедев завершил карьеру. В памяти болельщиков он останется благодаря образу десантника, бойцовскому характеру, показанному в жесточайших битвах, и готовности всегда драться на родине. Но рано или поздно надо уходить, и Денис это сделал как никогда вовремя.

Воевать больше не с кем

Денис Лебедев принял решение о завершении карьеры после того, как отказался от защиты своего пояса суперчемпиона WBA в поединке против «регулярного» чемпиона, француза Арсена Гулямиряна. Как рассказал менеджер бойца Вадим Корнилов, французская сторона не предложила выгодных условий Денису, а для организации поединка в России WBA дала слишком мало времени.

Понять Лебедева можно. В его возрасте для большого боя требуется значительное время на подготовку. Ехать в лагерь к Фредди Роучу и работать пару месяцев вдали от семьи и дома имеет смысл только за хорошее вознаграждение. К тому же речь идёт о встрече с непобеждённым, более молодым и достаточно опасным соперником. За пределами же Франции Гулямирян практически неизвестен, поэтому на бое с ним много не заработаешь.

Других, более выгодных вариантов продолжения карьеры у Лебедева действительно немного. Александр Усик и Мурат Гассиев ушли в тяжёлый вес. Майрис Бриедис и Юниер Дортикос сейчас готовятся к встрече друг с другом в финале Суперсерии, а Кшиштоф Гловацкий отходит от поражения нокаутом. Остальные соперники либо молодые и опасные проспекты, встреча с которыми не принесёт хороших денег и может обернуться фиаско, либо сбитые лётчики, бой с которыми не будет иметь турнирного значения.

Сохранить здоровье и доброе имя

Конечно, Лебедев находится в неплохой для своего возраста форме и мог бы ещё продолжить карьеру, однако в этом уже не было никакого смысла. Последний яркий бой он провёл почти три года назад, уступив в эпической 12-раундовой «зарубе» с минимальным преимуществом более молодому Мурату Гассиеву. После этого он закрыл своё поражение тремя победами с абсолютно безрисковыми соперниками, но от того, как он избивал в Челябинске патентованного «мешка» Хизни Алтункаю, могли получать удовольствие только садисты. С другой стороны, после трёх лет такой диеты с эпизодическими появлениями в ринге, Лебедев может просто не готов принять большой бой.

Денис лучше знает своё тело и понимает, когда надо остановиться. Я рад за него, потому что у него была яркая карьера. Возраст у него уже немолодой, поэтому я думаю, что это правильное решение, потому что важно сохранить здоровье. Он владел двумя чемпионскими поясами и оставил значимый след в истории профессионального бокса, а теперь его приоритетом будет большая семья, — рассказал News.ru товарищ Лебедева по промоутерской компании «Мир бокса», боксёр Дмитрий Бивол.

С представителем нового поколения российских чемпионов сложно не согласиться. Лучше уйти победителем, сохранив здоровье, чем дожидаться, когда тебя вынесут с ринга в буквальном смысле, как это произошло с очень не хотевшим уходить Бернардом Хопкинсом. К тому же три дочери Дениса и сын погибшего брата нуждаются в отцовском внимании.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Никогда не говори «никогда»

С другой стороны нельзя исключать версию, что Лебедев ещё вернётся на ринг, если поступит выгодное с финансовой точки зрения предложение. Можно вспомнить десятки примеров, когда боксёры возвращались в дело уже в солидном возрасте, но, как правило, это не приводило ни к чему хорошему. В такой же ситуации как Лебедев, закрыв поражение тремя победами над заведомо более слабыми соперниками, уходил и Фёдор Емельяненко, но после трёх лет карьеры спортивного функционера великий боец решил вернуться и, по мнению, многих фанатов лучше бы он этого не делал.

Однако среди коллег Лебедева есть и такие, кто считает, что он ещё не сказал последнего слова. Среди них экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский, который выступал вместе с Денисом на турнирах под эгидой «Мира бокса».

Денис внёс большой вклад в развитие российского профессионального бокса. Его любили болельщики, многие смотрели его бои, а он отвечал публике тем, что показывал хороший бокс. Мне очень жаль, что он уходит. С удовольствием бы посмотрел ещё несколько его боёв. В последнее время он редко боксировал, а это выбивает из ритма. Возможно, это стало причиной, — рассказал Трояновский News.ru.

Лебедев вряд ли кого-то заинтересует в Америке, так как свои лучшие бои он провёл в России под эгидой компании «Мира бокса», но в нашей стране его по-прежнему помнят и готовы смотреть даже против не самой сильной оппозиции. Однако Андрей Рябинский с организацией турниров завязал аккурат с 2017 года после последнего большого боя Лебедева, а RCC Boxing и другие российские промоутерские компании просто не имеют возможностей организовывать грандиозные шоу в Москве. Кстати, с большой вероятностью примеру Лебедева скоро последует и другой именитый российский боксёр Александр Поветкин.