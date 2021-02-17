Журналистка рассказала о позоре Зеленского во время визита в ОАЭ

Фото: president.gov.ua

Украина сэкономит $200 млн после отказа вывозить в 2021 году отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение в Россию. Об этом заявил вице-президент НАЭК «Энергоатом» Герман Галущенко.

Мы официально отказались на этот год от вывоза партий отработанного ядерного топлива в РФ. Речь шла о трёх партиях, суммарно где-то по году это экономит компании («Энергоатому». — NEWS.ru) и...