Журналистка рассказала о позоре Зеленского во время визита в ОАЭ

Украинский лидер Владимир Зеленский оконфузился во время визита в ОАЭ, когда пытался подарить неисправный автомат «Форт» эмиру Дубая Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму. Об этом заявила журналистка с Украины Ирина Гаврилова.
Шейх попытался присоединить обойму к «чуду» украинского оборонпрома, но она оказалась не того размера. После этого аль-Мактум попытался передёрнуть затвор, но и тут его ждала неудача, поскольку механизм заклинило. Журналистка считает произошедшее позором президента Украины.
А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель «Укроборонпрома» [Юрий] Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный, — написала Гаврилова.
Визит президента Украины в ОАЭ организовывал глава офиса президента Андрей Ермак.
Как писал NEWS.ru, ранее на Украине стартовала кампания по сбору подписей за начало процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Решение о сборе подписей было принято по итогам съезда партии после блокировки украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.