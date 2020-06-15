Жители США позавидовали россиянам из-за Путина

Жители США выразили восхищение Владимиром Путиным и сожаление, что у них нет такого президента. Такие отзывы о российском лидере оставили пользователи к сюжету Fox News с празднования Дня России в Москве.
Американцы увидели улыбки, спокойные лица людей и сделали вывод, что это — заслуга главы государства. «У нас нет такого лидера, как в России»,
Путин совсем не такой, каким его показывают американские СМИ, делают вывод ещё одни подписчики издания. «Как и положено победителю, Путин смеётся последним», шутит один из читателей.
Россия справилась с внутренними протестами. И с терроризмом. Вообще со всем, что угрожало существованию державы. Разве это не главное? Да, быть может, во время этого пострадало много гражданских, но это цена спокойствия и процветания, — резюмирует ещё один читатель, придя к выводу, что Путин — не диктатор, «он просто хозяин».
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты в области оружия догадываются, каким вооружением президент Владимир Путин пообещал «приятно удивить» западных партнёров. Об этом заявил начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ, военный эксперт Сергей Хатылев.
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