Жители США позавидовали россиянам из-за Путина

https://static.news.ru/photo/6ead2a18-af88-11ea-b3d6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители США выразили восхищение Владимиром Путиным и сожаление, что у них нет такого президента. Такие отзывы о российском лидере оставили пользователи к сюжету Fox News с празднования Дня России в Москве.

Американцы увидели улыбки, спокойные лица людей и сделали вывод, что это — заслуга главы государства. «У нас нет такого лидера, как в России», пишут пользователи. Стал иначе оценивать Путина и его значение для мира другой американец, назвавший российского президента стойким «гением, лидером» и настоящим мужчиной.

Путин совсем не такой, каким его показывают американские СМИ, делают вывод ещё одни подписчики издания. «Как и положено победителю, Путин смеётся последним», шутит один из читателей.

Россия справилась с внутренними протестами. И с терроризмом. Вообще со всем, что угрожало существованию державы. Разве это не главное? Да, быть может, во время этого пострадало много гражданских, но это цена спокойствия и процветания, — резюмирует ещё один читатель, придя к выводу, что Путин — не диктатор, «он просто хозяин».

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты в области оружия догадываются, каким вооружением президент Владимир Путин пообещал «приятно удивить» западных партнёров. Об этом заявил начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ, военный эксперт Сергей Хатылев.