Жириновский назвал фашизмом идею Киева переселить россиян из Донбасса

https://static.news.ru/photo/f908a2a8-2433-11eb-8dd7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал предложение правительства Украины о принудительном отселении россиян из Донбасса настоящим и неприкрытым фашизмом. Он считает, что закончиться «эта вакханалия» может только после полной смены власти в стране.

До сих пор Россию тыкают носом в депортацию крымских татар и жителей Кавказа в годы Второй мировой войны. А Украина на глазах у всей Европы собирается принудительно загонять в лагеря русских только за то, что они русские. Это настоящий, неприкрытый фашизм, — заявил РИА Новости Жириновский.

По его мнению, Евросоюз закрывает глаза на ускоряющуюся «фашизацию» Украины. В то время как Европа принимает сотни тысяч беженцев из Африки, Украина «даже своих собственных граждан делит на благонадёжных и неблагонадёжных» и строит стену на границе с Россией, считает Жириновский.

Как писал NEWS.ru, 9 ноября кабинет министров Украины внёс в Верховную раду документ о принудительном отселении россиян на время боевых действий. В проекте закона говорится, что под интернированными понимаются те, кто принудительно отселён в определённые государством места, кто угрожает нападением или осуществляет агрессию. Также документ запрещает иностранцу покидать территорию Украины, если его решено отселить. Эти действия оправдываются обеспечением национальной безопасности. При этом отменить решение об интернировании может только президент страны, например после отмены военного положения.