Зеленский заявил, что причин для паники на Украине нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит причин для паники в стране. Текущая ситуация и всё вокруг неё находится под контролем, заявил украинский лидер в эфире телеканала «Рада».

Только что завершилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: всё под контролем, причин для паники нет, — сказал Зеленский.

Это уже третье подобного рода заявление о том, что на Украине нет причины для паники из-за так называемого российского вторжения. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов, который попросил «всех быть спокойными» и сообщил, что существующая в стране ситуация ему «целиком понятна».

Такое же заявление сделал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметивший, что сейчас важно «с точки зрения экономики» твёрдо заниматься своей работой, не паниковать и не делать информационных «безосновательных» акцентов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже высказалась насчёт заявлений о том, что на Украине нет причин для паники. Он прокомментировала заявление главы СНБО Данилова, отметив, что само же правительство виновато в накале страстей вокруг безопасности в стране.