Зеленский обвинил Россию в невыполнении «нормандских» договорённостей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не выполнила договорённости, достигнутые на саммите в «нормандском формате» в Париже. Об этом украинский лидер сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica. По его словам, Москву якобы не удается вернуть к «содержательным переговорам» по Донбассу.

Это договорённость по поводу пленных. Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту, — сказал Зеленский.

По словам президента, «коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону к содержательным переговорам относительно мира на востоке Украины». Он выразил желание активизировать дипломатических усилий из-за того, что думает о возможных человеческих потерях с обеих сторон. Ведь, по данным украинского лидера, за годы войны уже погибли около 15 тысяч украинцев, а 1,5 млн были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами.

Ранее Зеленский обсудил президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы «разблокирования» «нормандского формата» и работу Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, стороны поговорили на тему угроз энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей.