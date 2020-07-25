Здание правительства Болгарии забросали перепелиными яйцами

https://static.news.ru/photo/ec629a5a-cde8-11ea-a4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MilaDaskalova/twitter.com

Протестующие в Болгарии забросали перепелиными яйцами здание правительства страны. На данный момент митинги продолжаются шествием по центральным улицам Софии.

Протест начался в 17:00 по местному времени у Народного собрания. Участники скандировали лозунги: «Мафия!» и «Отставка!».

Правительство усилило полицейские наряды, кордоны и блокировало подступы ко всем учреждениям. Однако на данный момент ситуация спокойна. Конфликтов между участниками и полицией нет. Движение транспорта заблокировано.

В Болгарии с 9 июля 2020 года продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны. Действия прокуратуры стали непосредственным поводом для протестов — силовики арестовали сотрудников администрации президента, что ряд граждан посчитали атакой правительства на главу государства Румена Радева.

NEWS.ru ранее писал, что президент Болгарии призвал правительство страны уйти в отставку.