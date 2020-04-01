В закрытом на карантин Перу находятся около 60 россиян, которых Москва собирается доставить на родину, — эвакуационный борт за ними прилетит в аэропорт Лимы 2 апреля. Однако треть соотечественников, возможно, не сможет попасть на самолёт: они находятся в Икитосе, в тысяче километров от столицы. Добраться до Лимы им предлагают на частном лайнере, арендовав его за более чем $20 тысяч. «Фрахт» могут позволить себе не все путешественники, которые уже изрядно потратились на проживание в условиях изоляции при аннулированных обратных авиабилетах. NEWS.ru связался с Наталией М. (имя изменено), которая рассказала подробности о застрявших в республике россиянах в период пандемии.

Мы прилетели в Перу 8 марта, когда здесь всё было ещё спокойно (на тот момент в стране был лишь один подтверждённый случай заболевания коронавирусом. — NEWS.ru). Я находилась вместе со своей группой в лагере — в джунглях вблизи Икитоса, когда 16 марта объявили о введении карантина (власти закрыли передвижение по стране и внешние границы. — NEWS.ru). Сразу поняла: нужно добираться до города и быстро уезжать из страны. Моя мама из России позвонила в МИД, где сообщили местный номер посольства. Я одна из первых, кто вышел на связь с представителем консульского отдела Дмитрием Д., другие обратились позже. Мы до сих пор с ним в контакте. Он сказал, что все должны приехать в Лиму, но потом было решено, что сначала все соберёмся в Икитосе, из которого будет трансфер в столицу.

Фото предоставлены Натальей М.

В Икитос я прибыла раньше, чем моя группа — не все сразу среагировали и осознали серьёзность ситуации. В моей группе шесть человек, ещё восемь находятся в других отелях. Есть и другие (нас в общей сложности около двадцати), и все собрались в Икитосе в начале 20-х чисел марта.

У посольства было очень много времени, чтобы организовать наш переезд в Лиму. Я каждый день общалась с его представителем, пыталась этого добиться, а вчера узнала, что разрешение на вылет из Икитоса от перуанских властей получено: он состоится 3 апреля. А эвакуационный рейс из Лимы — 2 апреля. То есть нам разрешают улететь в пятницу, но мы не успеем на эвакуационный борт. Единственная возможность выйти из положения, по словам представителя посольства, — нанять небольшой частный самолёт за свой счёт. Цена вопроса — около $20,6 тысяч.

Не у всех есть возможность заплатить деньги. Мы спросили представителя посольства, может ли он отправить в Россию запрос на оплату перелёта. Пока поступил устный отказ, но мы, конечно, будем требовать письменный. Сам отказ в дипмиссии никак не аргументируют. Говорят, есть средства на выполнение перелёта из Лимы в Россию и из других городов в перуанскую столицу, но на рейс из Икитоса в Лиму — нет.

У тех, кто на момент карантина оказался в других городах, было больше шансов добраться до Лимы как на самолёте, так и на автотранспорте. Мы же можем либо улететь, либо 36 часов плыть на лодке, после чего понадобится пересесть на автобус, который ещё сутки будет добираться до столицы. Это слишком долго, мы уже не успеем, и этот вариант нам не предлагали. Да и одна лодка не вывезет всех с чемоданами, нужно несколько. Естественно, стоит это тоже немало: фрахт одной лодки — $4 тысячи.

В посольстве нам предлагали долететь до Лимы австрийским спецбортом, но гражданам разных стран не разрешено садиться в один самолёт. Если ты вылетаешь из Икитоса, то по прилёте в Лиму тебя сразу пересаживают на другой борт без захода в здание аэропорта. А так как одновременно самолёты австрийской и российской авиакомпаний из Лимы вылетать не будут, нас взять на борт не могут. Другие варианты обсуждались без какой-либо конкретики.

Фото предоставлены Натальей М.

Все мы — индивидуальные туристы. Авиакомпания аннулировала мои обратные билеты, деньги мне никто не вернул, дозвониться по горячей линии невозможно. Перед вылетом в страну мне никто не предлагал сдать билеты или перенести их над другой срок. Некоторые из наших туристов вообще находятся в длительном отпуске и прибыли в Перу из других стран.

Мы живём полностью за свой счёт. Отели, к счастью, не стали поднимать стоимость проживания, но даже в таких условиях сумма немаленькая. Мы сообщили об этом в дипмиссию, но нам ответили, что могут помочь с частичной оплатой, только если мы переедем в Лиму.

Находиться в Икитосе небезопасно. Туристам не продают маски и перчатки, хотя мы должны в них ходить. Пока местные относятся к нам спокойно, но я знаю, что в других городах путешественники подвергались гонениям: их автобусы закидывали камнями, старались целиться в людей. У нас такого нет, но на улицу мы выйти не можем — сидим в отеле.