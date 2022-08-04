Япония заявила о планах сохранить своё участие в проекте «Сахалин-2» Министр экономики Японии заявил о планах сохранить участие страны в проекте «Сахалин-2»

Фото: www.gazprom.ru

Глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна намерена сохранить своё участие в проекте «Сахалин-2». Так глава ведомства прокомментировал постановление правительства России о создании нового оператора «Сахалина-2». Министр отметил, что позиция Токио не изменилась, пишет РИА Новости.

Что касается проекта «Сахалин-2», то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась, — рассказал ​​​Коити Хагиуда.

Согласно постановлению российского правительства, будет создан новый оператор проекта «Сахалина-2» в лице ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске.

Уставной капитал компании составляет 10 тысяч рублей, «Газпром Сахалин холдинг» получит долю 50%. На «Сахалинскую Энергию» переоформят лицензии на Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа, которые разрабатываются в рамках проекта.

Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. с Бермудских островов и будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества.