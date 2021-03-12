Японцев впечатлили советские самолёты-гиганты

https://static.news.ru/photo/b6977aa0-83d5-11eb-a902-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

В Японии советские самолёты Ан-225 «Мрiя», Ан-124 «Руслан» и Ан-22 «Антей» назвали невероятными машинами. Такое определение им дал автор материала в Yahoo News Japan Масао Танэяма, а большинство читателей мнение автора поддержали.

Эти модели, созданные авиастроительной компанией «Антонов», востребованы и в современных условиях. Сильная сторона этих самолётов заключается в возможности их эксплуатации в условиях пересечённой местности. Иллюминаторы в нижней части лайнера позволяют совершать посадку и взлёт там, где для этого нет нужных условий, отметил автор.

Несмотря на т, что воздушные суда были созданы достаточно давно (модели Ан-22, например, более полувека), их успешно продолжают использовать при перевозке грузов. Автор напомнил, что Ан-225 прилетает в Японию раз в несколько лет.

Один из пользователей, прокомментировавших публикацию, подметил, что эти самолёты похожи на машины из фантастического фильма. Другой комментатор вспомнил, что в СССР «было много транспортных средств, которые отличались уникальной формой.

Ещё один житель Японии подчеркнул, что «Антей» также может выполнять задачи, которые не под силу другим воздушным судам. Он предложил «забить под завязку грузовые отсеки этих самолётов вакциной от коронавируса и развести по всему миру».

О том, что «антоновцы» выполняют подчас нетривиальные задачи, NEWS.ru писал и ранее. В прошлом году, например, пользователей Интернета впечатлило видео переброски истребителя четвёртого поколения МиГ-29 из Московской области в Тверскую. Её осуществили с помощью самолёта Ан-22 «Антей», погрузив один самолёт в другой.

После распада СССР предприятие «Антонов» стало исключительно украинским. Разработка и производство новых моделей самолётов идут с переменным успехом. Однако второй в мире экземпляр самолёта-гиганта Ан-225 «Мрiя» так и не был достроен. Кроме того, власти признали, что Украина не сможет возобновить производство и самолётов Ан-124 «Руслан».