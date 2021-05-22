WSJ сообщила о заражении вирусологов в Ухани перед пандемией

Трое китайских учёных из института вирусологии в Ухани тяжело болели незадолго до начала пандемии. Они обратились в городскую больницу в ноябре 2019 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.
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В ответ на запрос издания МИД Китая обвинил Вашингтон в попытках раскрутить теорию об утечке коронавируса из лаборатории.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте представила доклад международной группы экспертов о визите в Ухань. В нём утечка смертоносной инфекции из лаборатории названа «крайне маловероятной». При этом США и еще 13 государств выразили озабоченность такими выводами ВОЗ.
Ранее стало известно, что австрийские СМИ снова напомнили о версии происхождения коронавирусной инфекции, согласно которой COVID-19 появился в китайской лаборатории. Об этом в своей статье для Der Standard написал Клаус Ташвер. Автор материала напомнил о работах научного журналиста Николаса Уэйда, который ещё в 2014 году опубликовал ряд текстов о новом бактериальном оружии.