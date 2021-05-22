WSJ сообщила о заражении вирусологов в Ухани перед пандемией

https://static.news.ru/photo/082b19d6-bc38-11eb-9861-96000091f725_660.jpg Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое китайских учёных из института вирусологии в Ухани тяжело болели незадолго до начала пандемии. Они обратились в городскую больницу в ноябре 2019 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.

Издание отмечает , что у учёных, которые являлись «членами одной и той же команды, занимающейся коронавирусами», были схожие симптомы. Информация разведки может «добавить веса» призывам к более полному расследованию обстоятельств появления коронавируса, считают в Wall Street Journal.

В ответ на запрос издания МИД Китая обвинил Вашингтон в попытках раскрутить теорию об утечке коронавируса из лаборатории.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте представила доклад международной группы экспертов о визите в Ухань. В нём утечка смертоносной инфекции из лаборатории названа «крайне маловероятной». При этом США и еще 13 государств выразили озабоченность такими выводами ВОЗ.

Ранее стало известно, что австрийские СМИ снова напомнили о версии происхождения коронавирусной инфекции, согласно которой COVID-19 появился в китайской лаборатории. Об этом в своей статье для Der Standard написал Клаус Ташвер. Автор материала напомнил о работах научного журналиста Николаса Уэйда, который ещё в 2014 году опубликовал ряд текстов о новом бактериальном оружии.