В Австрии снова обвинили КНР в лабораторном создании коронавируса

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Австрийские СМИ снова напомнили о версии происхождения коронавирусной инфекции, согласно которой COVID-19 появился в китайской лаборатории. Об этом в своей статье для Der Standard написал Клаус Ташвер.

Автор материала напомнил о работах научного журналиста Николаса Уэйда, который ещё в 2014 году опубликовал ряд текстов о новом бактериальном оружии. В своих статьях эксперт утверждал, что китайские специалисты проводят эксперименты с коронавирусами. Учёные в КНР, говорил Уэйд, стремятся усилить патогенность вирусов.

Один из его материалов называется «Неприятное наследство». В этой статье Уэйд говорит о других подобных экспериментах над вирусами, которые также становились причиной вспышек различных заболеваний в разных местах планеты. Журналист уверен в лабораторном происхождении коронавирусной инфекции. Свою точку зрения он аргументирует сведениями о вирусологе Ши Чжэнли, которую называли «женщина — летучая мышь». Именной ей принадлежит авторство спорных вопросов активности коронавирусов.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад международной группы экспертов по итогам поездки в Китай. В нём специалисты не смогли прийти к однозначному выводу относительно происхождения коронавируса. Наиболее вероятным назван сценарий, при котором одно животное передало вирус другому, а потом произошло заражение человека, происхождение вируса в лаборатории названо наименее вероятным сценарием.

Ранее стало известно, что члены Республиканской партии палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов начали расследование причин возникновения пандемии коронавируса. Законодатели хотят проверить версию об утечке COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии.