Wargonzo: военные из ДНР уничтожили 80 украинских боевиков в Авдеевке

Военные батальона «Сомали» из ДНР уничтожили 80 украинских боевиков в Авдеевке, сообщил военный корреспондент Семён Пегов со ссылкой на источник с передовой Донбасса. В собственном Telegram-канале Wargonzo он отметил, что большая часть ударов по позициям, в которых располагается противник, была зафиксирована с помощью дрона.

В распоряжении проекта оказалось видео с БПЛА, которые показывают, как пушки Д-20 донбасского батальона «Сомали» наносят удар по минометному расчёту неонацистов, который работал в районе Авдеевки, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удар по девяти местам скопления бойцов и военной техники Украины. В Telegram-канале Минобороны уточнили, что всего за ночь ликвидированы 120 представителей нацбатов, а также четыре танка и шесть бронированных машин. Помимо этого, российские ПВО сбили 18 вражеских беспилотников, включая три «Байрактара» турецкого производства.

До этого в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточными снарядами уничтожили производственные цеха украинского ракетно-космического предприятия «Артём». В военном ведомстве уточнили, что данный завод базируется в Киеве. С помощью крылатых ракет «Калибр» были уничтожены три электростанции в районе городов Фастов и Полонное, а также в селе Красносёлка.