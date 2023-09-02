Вторжение вертолета ВС Польши на территорию Белоруссии: как ответил Минск

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Военный вертолет Польши Ми-24 вчера, 1 сентября, залетел в Гродненскую область, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. Что об этом известно и как на инцидент отреагировали в Варшаве и Минске?

«Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. По данному инциденту проинформирована польская сторона», — заявили в ГПК Белоруссии.

Как на польский вертолет отреагировали в Минске

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича. Минск призвал дипломата объяснить случившееся с польским вертолетом на территории республики, сообщается на сайте ведомства. В МИД обратили внимание на недопустимость нарушения государственной границы Белоруссии.

«От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки», — говорится в сообщении.

Как на инцидент отреагировали в Польше

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что польский вертолет не нарушал границы Белоруссии. По его словам, это «ложь и провокация».

«Речь идет о лжи и провокации со стороны Белоруссии. Никакого нарушения такого свойства не было», — отметил он.

Последний случай незаконного пересечения границы Белоруссии

В Госпогранкомитете республики 30 августа заявили, что двое вооруженных людей из Латвии вторглись на территорию республики. Ведомство показало кадры с предполагаемыми преступниками. Солдаты зашли на белорусскую сторону на два метра, после чего вернулись на территорию Латвии. Сообщается, что инцидент случился на пункте пропуска Григоровщина.

«Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию. О факте незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь в установленном порядке проинформирована сопредельная сторона», — говорится в сообщении ГПК.

В ведомстве добавили, что присутствие в приграничной зоне военных, не знающих об этике и культуре службы, способствует сохранению напряженности в отношениях между странами.

Как Белоруссия защищает свои границы

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru отметил, что Москва поставляет Минску оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» ради безопасности республики.

«Это сделано для повышения обороноспособности и безопасности региона, тем более „Искандер-М“ имеет ракету с ядерной боеголовкой. Дело в том, что сейчас прослеживается нагнетание обстановки на границе Белоруссии, которая является нашим союзным государством. Польша размещает на границах с Белоруссией больше 10 тысяч войск, закупила американские танки, южнокорейские БМП и много другого вооружения», — добавил он.

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