Двое военных из Латвии с оружием пересекли границу Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое военных из Латвии с оружием незаконно пересекли границу с Белоруссией, сообщает в Telegram пресс-служба Госпогранкомитета республики. Ведомство опубликовало кадры с предполагаемыми преступниками. Солдаты зашли на белорусскую сторону на два метра, после чего вернулись на территорию Латвии.

Как заявили в Госпогранкомитете, инцидент произошел 30 августа на пункте пропуска Григоровщина.

Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию. О факте незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь в установленном порядке проинформирована сопредельная сторона, — говорится в сообщении ГПК.

В ведомстве подчеркнули, что присутствие в приграничной зоне военных, не знающих об этике и культуре службы, способствует сохранению напряженности в отношениях между странами.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что получило на вооружение очередной комплект российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». В ведомстве напомнили, что белорусские военные начали эксплуатировать ОТРК сразу после поступления первой партии в феврале 2023 года. Данный комплект также готов к эксплуатации.

Как считает военный эксперт Виктор Литовкин, Россия стала поставлять в Белоруссию ОТРК «Искандер-М» с целью обеспечения безопасности республики. По его словам, на границе с Белоруссией прослеживается нагнетание обстановки, из-за чего требуется дополнительная защита.