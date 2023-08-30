Военный эксперт объяснил, зачем Россия поставляет «Искандер-М» в Белоруссию Литовкин: Россия поставляет «Искандер-М» в Белоруссию из-за эскалации на границе

Фото: МО РФ

Искандер-М

Россия стала поставлять в Белоруссию оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» ради безопасности республики, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, на границе с Белоруссией прослеживается нагнетание обстановки со стороны Польши, из-за чего там и требуется дополнительная защита.

Россия продолжает поставлять белорусской армии комплексы «Искандер-М». Это сделано для повышения обороноспособности и безопасности региона, тем более «Искандер-М» имеет ракету с ядерной боеголовкой. Дело в том, что сейчас прослеживается нагнетание обстановки на границе Белоруссии, которая является нашим союзным государством. Польша размещает на границах с Белоруссией больше 10 тысяч войск, закупила американские танки, южнокорейские БМП и много другого вооружения, — уточнил военэксперт.

Он отметил, что «Искандеры» являются лучшими ракетными комплексами в своем классе, и белорусские военные научились ими пользоваться. Литовкин подчеркнул, что за счет поставок ОТРК в Белоруссию Россия укрепляет в том числе и свою безопасность.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что получило на вооружение очередной комплект российского ракетного комплекса «Искандер-М». В ведомстве напомнили, что белорусские военные начали эксплуатировать ОТРК сразу после поступления первой партии в феврале 2023 года. Данный комплект также готов к эксплуатации.