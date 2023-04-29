ВСУ пойдут на Крым после окончания дождей: новости СВО на вечер 29 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

29 апреля Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе проведения специальной военной операции на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили порядка 825 военнослужащих и наемников. ВС РФ уничтожили семь гаубиц Д-20 и Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», три танка, три БМП и две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Высокоточным оружием морского базирования был нанесен удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». В районах Шахтерского и Успеновки в ДНР ликвидированы склады боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ и 110-й бригады теробороны. В ЛНР сбит украинский вертолет Ми-8. Также средства ПВО перехватили четыре снаряда системы залпового огня HIMARS и 14 дронов.

Российские штурмовики при поддержке десантников и авиации продолжали активно уничтожать противника на западных окраинах Артемовска. Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены попытки контратак ВСУ со стороны Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР.

Фото: МО РФ

На нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован пожар, возникший в результате атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на информацию регионального МЧС. Изначально сообщалось, что горящие резервуары потушат к 18:00 мск, но пожарные справились с огнем на три часа раньше. По словам Развожаева, результаты экспертизы показали, что цели достиг только один беспилотник ВСУ, тогда как ранее сообщалось о двух дронах. Губернатор добавил, что второй БПЛА поразили еще на подлете с помощью стрелкового оружия. Его обломки были найдены на берегу рядом с терминалом.

По подсчетам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ВСУ задействовали для атаки на Севастополь не менее 10 беспилотников, большинство из них были уничтожены. По словам Рожина, украинские военные применили для удара по нефтебазе в Казачьей Бухте китайские гражданские дроны Mugin-5, которые оснастили взрывчаткой. Эксперт отметил, что дроны вылетели с аэродрома Школьный на юго-западе Одессы. Один БПЛА сбил стрелковый отряд над Севастопольской бухтой, четыре были подавлены РЭБ в Черном море, около трех-четырех летательных аппаратов были посажены средствами РЭБ на подлете к мысу Тарханкут, и еще один сбит расчетом комплекса «Панцирь». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди призвала жестко ответить на атаку дронов ВСУ на Севастополь. Она предложила уничтожить все нефтеналивные хранилища Одессы и нейтрализовать город как «военную базу Украины».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в свою очередь назвал атаку БПЛА на нефтебазу терактом. По его мнению, целью властей Украины было запугивание мирных жителей. Парламентарий заявил, что ответственность за нападение должны нести нелюди в Киеве и Львове. Он отметил, что атака на Севастополь ставит под сомнение дальнейшее существование зерновой сделки.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района, в результате которого был обесточен поселок Краснооктябрьский. По словам главы региона, среди местных жителей никто не пострадал, три жилых дома получили повреждения.

Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин предположил, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая. Бизнесмен объяснил в интервью военкору Семену Пегову, что перейти в атаку войскам Украины мешают непрекращающиеся дожди, которые стихнут в первых числах мая. По словам Пригожина, после этого Киеву еще примерно неделю придется выждать, пока высохнет почва.

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью финскому изданию Yle, что в планы готовящегося контрнаступления входит и захват Крыма. При этом успех военной операции, по его словам, будет зависеть от поставок западных вооружений.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предположил, что после ухода Зеленского с поста президента новые власти Украины будут больше думать о выстраивании нормальных отношений с Россией и снимут вопрос Крыма с повестки. По мнению Цекова, Зеленский и его команда продержатся у власти в Киеве еще около года, в противном случае конфликт между Россией и Украиной может затянуться. По оценке самого Зеленского, вооруженное противостояние двух стран может растянуться еще на десятки лет.

Немецкое издание Bild сообщило о подготовке украинских спецназовцев на 12 военных базах в Германии перед контрнаступлением. По данным издания, всего на территории ФРГ проходят обучение не менее 1000 украинских военнослужащих. В частности, за прошедшую неделю немецкие специалисты подготовили не менее 100 экипажей танков Leopard 1.