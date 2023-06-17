ВС РФ взорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР: новости СВО на утро 17 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР. Технику заранее начинили взрывчаткой и направили на позиции противника, заявили в Минобороны РФ. Командир инженерного взвода с позывным Барнаул рассказал, что подрыв получился серьезным, поскольку взрывчатых веществ в БТР было много — использовались почти 3,5 тонны тротила, пять авиабомб ФАБ-100.

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиацией разбомблены опорные пункты и скопление техники ВСУ на трех направлениях. По его словам, речь идет о Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Астафьев подчеркнул, что также в районе Звановки артиллерия уничтожила 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика». На огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки ликвидированы минометы противника.

Член Совфеда Алексей Пушков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон мог бы сам повлиять на Киев, чтобы разрешить украинский конфликт. Это значительно проще, чем искать рычаги воздействия на Россию через другие страны, отметил сенатор. Так он отреагировал на обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду. Данный факт показывает еще и то, что Запад полностью утратил рычаги давления на Москву, считает Пушков.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Встреча западных союзников в июле не принесет Киеву хороших новостей и фактически оставит Украину с пустыми руками, сообщила обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра. По ее данным, Украине даже не назовут временные рамки по вступлению в Альянс. Журналист подчеркнула, что в Брюсселе ходят слухи о нежелании принимать Украину в состав Североатлантического альянса. Причиной называются риски эскалации в противостоянии с Москвой. Вохра также рассказала о стремлении крупных членов НАТО «действовать осторожно».

Мирные инициативы по Украине, выдвинутые разными странами, содержат в себе идеи, которые могли бы сработать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, главной проблемой является то, что эти инициативы блокируются руководством Украины, «потому что такая концепция Вашингтона».

Американский экс-разведчик Скотт Риттер предположил, что в случае полного поражения ВСУ их место займет армия Польши. При этом он назвал неизбежным украинский разгром. Риттер считает, что Польша и прибалтийские соседи должны решать, вступить ли в «опасную схватку». Варшава рискует потерять независимость. НАТО не станет действовать для ее защиты как военный блок и не будет «подвергать лучших людей риску», сказал экс-разведчик.

Фото: nato.int

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал дикой ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении российской стороны устроить подрыв Запорожской АЭС. Тем самым украинский лидер хочет прикрыть свои террористические планы, сказал общественник.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на территории региона с момента его вхождения в состав России задержаны участники более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По его словам, в настоящее время противник на территории области действует не так активно. Причину этого он видит в том, что в плен берут теперь «не всех».

Украинские танкисты — участники контрнаступления в районе Запорожья имитируют поломки своих машин, не желая участвовать в боях с российскими силами. Об этом журналистам немецкого издания Der Spiegel рассказали представители экипажа танка Leopard 2, расквартированного близ боевых действий. Журналисты отмечают, что их собеседники не осуждают «отказников», аргументируя это тем, что в случае попадания снаряда противника в башню танка находящиеся внутри «станут кучкой пепла».

Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что членство Украины в НАТО является несвоевременным и невозможным. Чтобы вступить в Альянс, Киев должен соблюдать права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, отметил он. При этом дипломат сказал, что в украинском конфликте не должны участвовать ни Венгрия, ни НАТО.

Фото: nato.int Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в пятницу, 16 июня, присутствовал на заседании военного кабинета. Об этом сообщил Владимир Зеленский. При этом подтверждающих его слова видео и фотографий глава государства не представил.

Благодаря созданию Совета Украина — НАТО Киев де-факто станет членом Альянса. Такое мнение высказал министр обороны страны Алексей Резников. Первое заседание нового органа планируется провести в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Действия Вооруженных сил Украины могут не привести к быстрому успеху, и тогда конфликт продлится довольно продолжительное время, сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. При этом он подчеркнул, что Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может официально стать стороной украинского конфликта. Пойти на такой шаг Альянс может вынудить разгром ВСУ, отметил он. Полковник считает, что Запад не хочет признавать поражение в противостоянии с Москвой, из-за этого Вашингтон может пойти на еще большую эскалацию.

Владимир Зеленский отметил, что отвергает идею любых переговоров с Москвой до полного вывода российских войск с территорий, которые Киев считает украинскими. По итогам встречи с лидерами африканских стран Зеленский отметил, что его стране нужен «реальный мир».

Россия выразила демарш США в связи с планами передачи Украине истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ПМЭФ. По словам министра, американцам заявили об этом в рамках «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press F-16

Чтобы прекратить боевые действия на Украине, нужны не африканские делегации, а «совет волхвов», созданный вместе Москвой и Киевом, сказал NEWS.ru президент негосударственной Академии геополитических проблем, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. По его мнению, участие других стран не поможет в решении проблемы.

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что готовящиеся к отправке на Украину американские самолеты F-16 будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. Глава государства отметил, что российские военные каждый день уничтожают западные боевые машины.

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