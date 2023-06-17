Захарова указала на рабочие идеи в мирных планах разных стран по Украине Захарова: в мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могли бы сработать

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мирные инициативы по Украине, выдвинутые разными странами, содержат в себе идеи, которые могли бы сработать. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, главной проблемой является, то, что эти инициативы блокируются руководством Украины, «потому что такая концепция Вашингтона».

Мы благодарны каждой стране, каждому государству или каждому общественному деятелю <...>, мы благодарны всем, кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении. Есть и интересные идеи, <...> которые могут сработать. Есть идеи, которые созвучны нашим подходам, как, например, китайская инициатива, — сказала Захарова.

При этом она указала на то, что концепцией Вашингтона является «убивай как можно больше русских» и она была озвучена «яркими представителями политического истеблишмента» — экс-президентом США Джорджем Бушем — младшим и сенатором Линдси Грэмом.

Также Захарова добавила, что еще одна концепция Вашингтона — тотальное доминирование в мире и нанесение стратегического поражения России, поэтому «вопрос в том, что Украине не дают возможности движения к миру вашингтонские политтехнологи», которые рассматривают государство только как «инструмент воздействия на Россию и на регион в целом.

Ранее Захарова указала на то, что заявления представителей Киева, прозвучавшие в рамках слушания по делу «Украина против России» в Международном суде ООН в Гааге являются «показательным балаганом». По ее словам, российские представители в ходе слушаний аргументировано продемонстрировали безосновательность иска Украины.