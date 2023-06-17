ВС РФ подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе Минобороны: российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР. Технику заранее начинили взрывчаткой и направили на позиции противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Командир инженерного взвода с позывным Барнаул рассказал, что после того, как в трофейный БТР заложили взрывчатые вещества, он и механик-водитель двинулись на ней в сторону позиций противника.

Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать, и после того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв, — отметил Барнаул.

По его словам, подрыв получился серьезным, поскольку взрывчатых веществ в БТР было много — использовались почти 3,5 тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100. Из радиоперехвата противника узнали о его значительных потерях, рассказал командир взвода.

Самоходным взрывчатым зарядом стала трофейная боевая машина МТ-ЛБ.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 15% всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx. Отмечается, что 16 из 109 бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней наступления.