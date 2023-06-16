В США допустили новую операцию НАТО после разгрома ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может начать войну с Россией при разгроме ВСУ

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может официально стать стороной украинского конфликта. Пойти на такой шаг Альянс может вынудить разгром ВСУ, отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, поскольку ВСУ находятся в критическом положении, — сказал Макгрегор.

Полковник считает, что Запад не хочет признавать поражение в противостоянии с Москвой. Из-за этого Вашингтон может пойти на еще большую эскалацию. Решение пойти на прямое столкновение с Россией европейских лидеров вместе с администрацией Белого дома могут заставить опасения за свое политическое будущее, считает Макгрегор. По его мнению, момент прямого столкновения Запада с Москвой только приближают возможные поставки Украине истребителей F-16.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что коллективный Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Глава американской дипломатии подчеркнул, что союзники «решительно настроены на этот счет».