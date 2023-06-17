Авиация группировки «Юг» разбомбила объекты ВСУ на трех направлениях Минобороны: авиация группировки «Юг» поразила объекты и технику ВСУ на трех направлениях

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиацией разбомблены опорные пункты и скопление техники ВСУ на трех направлениях. В том числе удары наносились под Артемовском (Бахмутом), рассказал он РИА Новости.

Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях, — уточнил представитель группировки.

Астафьев подчеркнул, что также в районе Звановки артиллерия уничтожила 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика». На огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки ликвидированы минометы противника.

Кроме того, группировка «Юг» отбила атаки штурмовых групп ВСУ. Противник пытался наступать в районе населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное, отметил Астафьев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, всего за сутки уничтожены около 540 украинских военных. Среди технических потерь ВСУ названы две боевые машины РСЗО «Град», два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и столько же установок «Акация».