Минобороны: ВС РФ пресекли действия украинской ДРГ у Кузьмино в ЛНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Военнослужащие ВС РФ пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Всего за минувшие сутки, по данным министерства, погибли около 540 украинских военных.

В районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, — говорится в сообщении Минобороны.

Среди технических потерь у ВСУ две боевые машины РСЗО «Град», два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и столько же установок «Акация», гаубица Д-20, четыре гаубицы Д-30, две гаубицы «Мста-Б», один танк, боевая машина пехоты, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также сбиты самолет Су-27 и вертолет Ми-8. Вместе с тем перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 16 украинских беспилотников.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что авиация российских войск уничтожила командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ недалеко от Северска. Он добавил, что в районе Спорного самоходными минометами «Тюльпан» и «Пион» были накрыты огневые позиции подразделений ВСУ.