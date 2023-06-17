В США рассказали, как НАТО обманет Украину уже в июле Foreign Policy: НАТО не пригласит Украину вступить в Альянс на саммите в Вильнюсе

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Встреча западных союзников в июле не принесет Киеву хороших новостей и фактически оставит Украину с пустыми руками, сообщила обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра. По ее данным, Украине даже не назовут временные рамки по вступлению в Альянс.

Foreign Policy стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите Альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. <...> Киеву даже не обозначат временные рамки, — говорится в ее публикации.

Журналист подчеркнула, что в Брюсселе ходят слухи о нежелании принимать Украину в состав Североатлантического альянса. Причиной называются риски эскалации в противостоянии с Москвой.

Вохра также рассказала о стремлении крупных членов НАТО «действовать осторожно». Причем по этому вопросу существует широкий консенсус, которого придерживается даже ряд балтийских стран, указала обозреватель. По ее мнению, приглашение Киева к полноправному членству в Альянсе будет отложено.

Ранее глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что членство Украины в НАТО является несвоевременным и невозможным. Чтобы вступить в Альянс, Киев должен соблюдать права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, отметил он. Дипломат указал, что такую позицию Будапешта высказал на саммите глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.