Пушков резко отреагировал на просьбы Макрона «повлиять на Россию» Пушков: Макрону проще повлиять на Украину, чем искать рычаги воздействия на Россию

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Эммануэль Макрон

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон мог бы сам повлиять на Киев, чтобы разрешить украинский конфликт. Это значительно проще, чем искать рычаги воздействия на Россию через другие страны, отметил сенатор в Telegram-канале.

Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС Боррель, — написал Пушков.

Политик отметил, что обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману показывает еще и на то, что Запад полностью утратил рычаги давления на Москву.

Агентство Франс Пресс 16 июня рассказало, что Эммануэль Макрон на переговорах с бен Сальманом попросил его «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж считает важным сохранение каналов диалога с Москвой на высшем уровне. Она отметила, что в настоящее время у Франции есть возможность для контактов с представителями правительства РФ и первым лицом государства.