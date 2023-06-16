Украина может потерять Запорожье: новости СВО на вечер 16 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Военный эксперт Алексей Суконкин высказал мнение, что возможность взятия города Запорожье под контроль российских войск остается под вопросом, поскольку пока еще неизвестен исход контрнаступления ВСУ. При этом он не исключил, что взятие Запорожья может стать следующей задачей ЧВК «Вагнер».

Минобороны РФ 16 июня опубликовало сводку о продолжении специальной военной операции на Украине. За сутки на Запорожском, Донецком, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 555 украинских военнослужащих, подбиты 5 танков, 2 бронетранспортера, 7 боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 2 минометные батареи, 2 гаубицы Д-20, гаубицы Д-30 и «Мста-Б», 2 артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка «Акация». Средствами ПВО ВКС России было перехвачено 4 снаряда РСЗО HIMARS. Также были сбиты 22 украинских беспилотника.

Кроме того, российские войска пресекли 10 безуспешных попыток наступательных действий ВСУ. Наиболее активные боевые действия на Времевском выступе шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное в ДНР, где были отражены пять атак ВСУ. Еще пять атак противника были отражены в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки.

Между тем стало известно, что Германия передаст Украине 64 дополнительных ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, Берлин намерен «незамедлительно» осуществить поставку.

Фото: Gili Yaari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер рассказал, что из-за помощи Украине бюджет Евросоюза на 2021–2027 годы «был исчерпан до предела». По его словам, сейчас у Берлина нет возможности делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет ЕС.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить. По его словам, работы займут около года.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночной пожар на заводе по производству одеял и подушек в поселке Красниково мог произойти из-за атаки беспилотника. По его словам, эту версию проверяют спецслужбы, информации о пострадавших не поступало.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном выразил Объединенным Арабским Эмиратам благодарность за содействие в обмене российских военнослужащих на Украине. Путин отметил, что ОАЭ остается надежным и хорошим партнером для Москвы.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт к любым контактам для обсуждения вариантов урегулирования украинского конфликта. По его словам, глава государства поддерживает идеи, направленные на разрешение кризиса.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов доложил, что ВСУ активизировали наступательные действия на Запорожском направлении. По его словам, украинские военные пытаются продвинуться в сторону города Такмак, чтобы затем выйти к Азовскому морю.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что Украину не спешат принимать в НАТО, поскольку в Альянсе надеются на возвращение утраченных Киевом территорий. По мнению Медведева, в нынешнем виде страна не нужна военному блоку, поэтому конфликт будет перманентным.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Украинские СМИ написали о взрывах и работе ПВО в Киеве и Киевской области. Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что взрыв прозвучал в Подольском районе украинской столицы. Воздушная тревога была объявлена практически по всей стране.

При этом лидеры стран Африки, прибывшие 16 июня в Киев, не слышали взрывов и сирен, рассказал представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. Африканская миссия продолжала программу визита, несмотря на объявление воздушной тревоги.

Также стало известно, что страны НАТО поставят Украине устаревшие самолеты F-16, обслуживание которых будет «чертовски дорогим». По словам аналитика американской корпорации Rand Бринни Таннехилла, содержание парка поддержанных истребителей будет проводиться через подрядчиков, что может стоить сотни миллионов долларов в год.

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на выборах 2024 года сможет добиться завершения украинского конфликта в течение 24 часов. Зеленский заявил телеканалу NBC News, что на сегодняшний день никто не способен «просто переговорить» с Путиным и остановить СВО.

Зеленский также обвинил Россию в намерениях взорвать Запорожскую АЭС. По его словам, Москве постоянно нужно дестабилизировать обстановку и вынуждать Запад усиливать давление на Киев для завершения конфликта на выгодных для РФ условиях.

В Ивано-Франковской области Украины объявлена всеобщая мобилизация, написали местные СМИ. Украинские военные из-за нехватки техники могут начать изымать у населения в том числе легковые автомобили, допустил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.