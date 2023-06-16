Африканская миссия не слышала взрывов и сирен в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Африканская миссия не слышала взрывов и сирен в Киеве и области, написал в Twitter представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. По его словам, несмотря на воздушную тревогу, программа визита продолжается.

Как ни странно, мы не слышали сирен или взрывов. Африканская мирная миссия проходит по плану <...>. Мы не слышали никаких взрывов. Вместо этого мы видели, как люди неспешно ходили. Все выглядит нормально из того, что мы видели, — написал Магвенья.

16 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв прозвучал в Подольском районе столицы. Согласно данным карты воздушной тревоги на Украине, тревога была объявлена практически по всей стране.

До этого агентство Reuters сообщило, что лидеры стран Африки в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине могут предложить ряд «мер по укреплению доверия». В список мер, в частности, может войти «безусловная сделка по зерну и удобрениям». Также список мер может включать в себя отвод сил РФ, перемещение тактического ядерного оружия из Белоруссии, приостановку действия ордера МУС на арест президента РФ и снятие отдельных санкций Запада.