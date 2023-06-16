Стало известно о взрывах в Киеве и области «Страна»: в Киеве и Киевской области прозвучали взрывы

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, работает система противовоздушной обороны, сообщает украинское издание «Страна». Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрыв в Киеве прозвучал в Подольском районе. В город 16 июня с официальным визитом прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Согласно данным карты воздушной тревоги на Украине, тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за закрытого во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища. Жители города жаловались Кличко на то, что данная проблема существует давно. Он возложил ответственность за происходящее на глав районных администраций и предложил уволить их. В ответ глава Деснянской районной госадминистрации Киева Дмитрий Ратников заявил, что градоначальнику также следует покинуть свой пост, поскольку он тоже отвечает за безопасность киевлян.