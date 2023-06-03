Виталию Кличко предложили написать заявление об отставке Глава Деснянского района Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру столицы Виталию Кличко вместе подать заявления об отставке после ситуации с закрытыми во время воздушной тревоги бомбоубежищами. Ранее Кличко возложил ответственность за инцидент на глав районных администраций, чье назначение находится в ведомстве офиса президента Украины. Свою инициативу Ратников озвучил в эфире телеканала «Рада».

Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. Это мужской поступок, — сказал чиновник.

Ратников также отметил, что, судя по словам Кличко, за все в городе отвечают главы районных администраций и в этом случае становится непонятно, за что отвечает мэр.

В четверг, 1 июня, в офисе генерального прокурора Украины сообщили о возбуждении уголовного дела из-за закрытого во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища. Позднее там же сообщили о задержании четыре человек. В свою очередь жители города во время общения с мэром столицы Виталием Кличко заявили ему, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует давно. Позднее президент Украины Владимир Зеленский поручил провести ревизию всех защитных сооружений Киева.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 2 июня Киев подвергся массированным обстрелам с применением дронов-камикадзе и ракет. По данным канала, обстрел велся со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. В публикации уточняется, что по украинской столице были запущены крылатые ракеты Х-101/555, а также беспилотники «Шахид» и «Герань». В Минобороны эту информацию не подтверждали.