СМИ узнали о новых шагах Африки по урегулированию кризиса на Украине Reuters: африканские лидеры могут выступить с рядом мер по урегулированию на Украине

Фото: Fikile Marakalla/GCIS/Global Look Press

Лидеры стран Африки в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине могут предложить ряд «мер по укреплению доверия». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на черновик рамочного документа. В список мер, в частности, может войти «безусловная сделка по зерну и удобрениям».

Африканские лидеры могут предложить ряд «мер по укреплению доверия» в ходе их первоначальных усилий по посредничеству в конфликте между Россией и Украиной, — говорится в сообщении агентства.

Также список мер может включать в себя отвод сил РФ, перемещение тактического ядерного оружия из Белоруссии, приостановку действия ордера МУС на арест президента РФ и снятие отдельных санкций Запада.

Кроме того, в дальнейшем Африка не исключает заключение соглашения о прекращении враждебных действия и переговоры между Россией и Западом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. За день до этого африканская делегация проведет переговоры с руководством Украины в Киеве. В делегацию войдут президенты ЮАР, Замбии, Уганды, Сенегала, Республики Конго и премьер-министр Египта. Возглавит делегацию президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

В конце мая стало известно, что африканские лидеры договорились взаимодействовать с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта. В ЮАР рассказали, что предложили Украине начать мирные переговоры с Москвой без вывода российских войск.