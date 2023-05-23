В ЮАР предложили переговоры по Украине по особым условиям Президент ЮАР Рамафоса: миссия Африки выступила за переговоры по Украине без вывода войск

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Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что Украине было направлено предложение о начале мирных переговоров с Россией без вывода российских войск, передает Reuters. Глава пресс-службы президента Рамафосы пояснил, что в рамках мирного урегулирования будут обсуждаться прекращение огня и «установление рамок для прочного мира».

Миссия шести африканских стран предлагает Украине согласиться начать мирные переговоры с Россией без вывода российских войск, — сказал Магвенья.

Отмечается, что в начале июня ЮАР представит данный план России и Украине. В разработке мирного плана принял участие в том числе Египет.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме может стать высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.