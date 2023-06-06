Лидеры Африки договорились о шагах по Украине Лидеры Африки договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по урегулированию на Украине

Фото: John Ochieng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент ЮАР Сирила Рамафоса

Африканские лидеры договорились взаимодействовать с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта, сообщили в канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы. Главы стран Африки поручили министрам иностранных дел доработать дорожную карту по прекращению огня и миру, передает РИА Новости.

Лидеры договорились, что будут взаимодействовать и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским относительно элементов прекращения огня и прочного мира в регионе, — сообщили в администрации Рамафосы.

Главы ЮАР, Коморских Островов, Египта, Сенегала, Уганды и Замбии в ходе встречи подтвердили свою готовность посетить Россию и Украину, добавили в канцелярии. Эти визиты планируются в середине июня.

Ранее африканист Наталья Пискунова назвала мирный план ЮАР по Украине демонстрацией усиления роли Африки в мировой политике и экономике. Африка укрепляет свое глобальное влияние и сегодня представляет собой «не только долги, бедности и болезни», по словам политолога.

В конце мая в ЮАР рассказали, что предложили Украине начать мирные переговоры с Москвой без вывода российских войск. Рамафоса также сообщал, что Путин и Зеленский согласились принять африканскую миссию.