Устаревшие самолеты F-16 «чертовски» дорого обойдутся Украине Bloomberg: содержание устаревших F-16 на Украине может стоить сотни миллионов долларов в год

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Pres

F-16

Страны НАТО поставят Украине устаревшие самолеты F-16, содержание которых может стоить сотни миллионов долларов в год, сообщает Bloomberg. Технический аналитик американской корпорации Rand Бринн Таннехилл подтвердил агентству, что обслуживание подержанных истребителей будет стоить «чертовски дорого».

Важным выводом здесь является то, что управление ограниченным парком устаревших самолетов — через подрядчиков и их техническое обслуживание с подрядчиками — будет чертовски дорогим, — сказал Таннехилл.

По словам аналитика, это подтверждает, что долгосрочной целью является интеграция Украины в НАТО.

Чиновники Альянса не сообщают, когда самолеты могут быть доставлены на Украину. При этом Нидерланды и Дания планируют создать в Восточной Европе центр подготовки пилотов и ремонтного персонала, в том числе с Украины.

Ранее американский журналист Стивен Брайен заявил, что США и Европа передадут Украине старые модификации F-16A/B. По его словам, Киев получит самолеты, которые, в отличие от более современных версий F-16, не будут оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой. Кроме того, потребуется сеть ремонтных предприятий, на создание которых может уйти не менее года, отметил Брайен.