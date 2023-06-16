Военный эксперт рассказал, что поможет ВС РФ взять под контроль Запорожье Военэксперт Суконкин предположил, что ЧВК «Вагнер» поможет ВС России взять под контроль Запорожье

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Возможность взятия российскими войсками под свой контроль города Запорожье остается под вопросом, поскольку еще неизвестен исход контрнаступления Украины, которое киевские власти всячески отрицают, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он не исключил, что взятие Запорожья может стать следующей целью ЧВК «Вагнер».

Взятие города, как показывает практика, весьма затратно, если они захотят охранять Запорожье, возможно, это может быть очередной целью ЧВК «Вагнер». Также возможно, если украинские войска выдохнутся, мы сами можем перейти в контрнаступление, — считает военэксперт.

По его словам, украинские власти репрессиями в Запорожье пытаются компенсировать потери и проводят облавы в рамках мобилизации. Он убежден, что местные жители, бесспорно, будут воспринимать приход российских войск как избавление, из-за чего в дальнейшем будут происходить ментальные изменения.

2 июня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью покинули Артемовск. Бизнесмен отметил, что все позиции были переданы Министерству обороны России.

Позже Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. По его словам, со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.