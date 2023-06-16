ФРГ пообещала незамедлительно передать Украине партию ракет для Patriot Минобороны ФРГ пообещало незамедлительно поставить Украине 64 ракеты для ЗРК Patriot

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Германия намерена незамедлительно передать Украине 64 дополнительных ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил 16 июня глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. По его словам, которые приводит агентство DPA, такие поставки необходимы для обеспечения устойчивой поддержки Киева.

Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемых ракеты для ЗРК Patriot, — сказал Писториус.

13 июня стало известно, что Вашингтон планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 млн. В США отметили, что новый пакет будет включать бронемашины Stryker и Bradley, которые смогут заменить поврежденную и уничтоженную технику в ходе продолжающегося контрнаступления Украины. В Пентагоне подчеркнули, что в пакет помощи войдут также боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракеты для высокомобильных ракетных систем HIMARS.

Ранее Писториус заявлял, что Берлин может изменить позицию по поставкам Киеву истребителей F-16. Он предположил, что Берлин определится с вопросом поставок в течение ближайших двух недель. Писториус также отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus в обозримой перспективе.